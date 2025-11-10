Monteforte Irpino, vandalizzati i manifesti della candidata Giulia Valentino. Il gruppo “È Ora” esprime solidarietà

Un atto vandalico ha colpito nelle ultime ore alcuni manifesti elettorali della candidata Giulia Valentino a Monteforte Irpino. La notizia ha suscitato dispiacere e condanna trasversale nel panorama politico locale.

Il gruppo “È Ora Monteforte”, insieme al candidato sindaco Fabio Sirico, ha dichiarato piena solidarietà alla candidata colpita dal gesto, definendolo «inaccettabile e lontano dai principi del confronto democratico».

«La politica è dialogo, rispetto e partecipazione, mai odio o vandalismo», si legge nella nota diffusa dal gruppo. «Monteforte merita un confronto leale, basato sulle idee, sui progetti e sull’amore per la nostra comunità, non su gesti che dividono.»

La dichiarazione sottolinea come episodi di questo genere non solo danneggino simbolicamente una campagna elettorale, ma colpiscano anche l’intera comunità, che si prepara a un importante appuntamento democratico.

La solidarietà, fanno sapere dal gruppo, è «sincera e convinta» nei confronti di Giulia Valentino e della sua squadra, con l’auspicio che il clima politico possa proseguire in modo sereno e rispettoso.

«Andiamo avanti tutti con rispetto, passione e impegno per il bene comune», conclude la nota.

Fonte: Pagina Facebook ufficiale della lista È Ora Monteforte