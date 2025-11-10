Serie D – Girone H: risultati dell’11ª giornata, classifica aggiornata e programma della 12ª

Si è giocata l’11ª giornata del Girone H di Serie D, con diverse conferme in testa e nuovi movimenti nella zona centrale della classifica. Il Città di Fasano resta primo, mentre Heraclea e Paganese inseguono a breve distanza. In coda continua il momento difficile della Real Acerrana.
Risultati dell’11ª giornata (Domenica 9 Novembre)
F.C. Pompei – Nola 1925 0-1
Francavilla – Nardò 1-1
Manfredonia Calcio 1932 – Città di Fasano 0-0
Sarnese 1926 – Heraclea Calcio 0-1
Virtus Francavilla – Real Acerrana 1926 3-0
Ferrandina – Real Normanna 0-0
Fidelis Andria – Afragolese 2-1
Martina Calcio 1947 – Paganese Calcio 1926 0-1
Barletta 1922 – FBC Gravina 3-0
Classifica Aggiornata
1. Città di Fasano – 25
2. Heraclea Calcio – 23
3. Paganese Calcio 1926 – 23
4. Fidelis Andria – 19
5. Afragolese – 19
6. Martina Calcio 1947 – 18
7. Nola 1925 – 18
8. Barletta 1922 – 17
9. FBC Gravina – 15
10. Virtus Francavilla – 13
11. Nardò – 13
12. Real Normanna – 12
13. Manfredonia Calcio 1932 – 12
14. Francavilla – 11
15. Ferrandina – 11
16. Sarnese 1926 – 9
17. F.C. Pompei – 6
18. Real Acerrana 1926 – 3
Prossimo Turno – 12ª Giornata (Domenica 16 Novembre, ore 14:30)
Afragolese – Martina Calcio 1947
Città di Fasano – F.C. Pompei
FBC Gravina – Manfredonia Calcio 1932
Heraclea Calcio – Francavilla
Nardò – Virtus Francavilla
Nola 1925 – Sarnese 1926
Paganese Calcio 1926 – Ferrandina
Real Acerrana 1926 – Fidelis Andria
Real Normanna – Barletta 1922