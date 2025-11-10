Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano in TV: tre serate evento su Canale 5. Da Ramazzotti a Emma, tutti gli ospiti

NAPOLI – È ufficiale: Gigi D’Alessio torna in prima serata su Canale 5, affiancato dall’amica e collega Vanessa Incontrada, con un nuovo show televisivo dal titolo “Gigi e Vanessa Insieme”.
Il programma sarà proposto in tre appuntamenti speciali a partire da mercoledì 12 novembre 2025, con una formula pensata per portare in TV musica, racconti, risate e atmosfera da “salotto di casa”.
Un ritorno sul palco fianco a fianco che sancisce ancora una volta la sintonia artistica e umana tra il cantautore napoletano e l’attrice spagnola, già protagonisti in passato di conduzioni dal grande successo.
Ospiti della prima serata
Secondo le prime anticipazioni, la puntata d’esordio ospiterà grandi nomi della musica e dello spettacolo:
• Paolo Bonolis
• Luca Laurenti
• Eros Ramazzotti
• Claudio Santamaria
• Giorgio Panariello
• Emma
• Stash (The Kolors)
Un parterre che promette ritmo, divertimento e momenti emozionanti.
Le anticipazioni dei conduttori
Vanessa Incontrada, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato solo qualche dettaglio:
«Posso dire pochissimo. Per la sigla stiamo cercando di convincere Gigi a ballare!
Ci saranno ospiti, sketch, tanta musica. Si canterà e si ballerà.»
D’Alessio ha descritto lo show come un luogo familiare, accogliente:
«Immaginate una casa: noi siamo i padroni e la porta è sempre aperta.
Gli ospiti passeranno per divertirsi, raccontarsi e condividere momenti nuovi con noi.»
Atmosfera napoletana e anima pop
Gigi e Vanessa Insieme nasce per essere un programma caldo, vicino al pubblico, capace di far sorridere, ricordare, emozionare.
Una TV che punta al contatto diretto più che all’effetto speciale.