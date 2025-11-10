Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano in TV: tre serate evento su Canale 5. Da Ramazzotti a Emma, tutti gli ospiti

NAPOLI – È ufficiale: Gigi D’Alessio torna in prima serata su Canale 5, affiancato dall’amica e collega Vanessa Incontrada, con un nuovo show televisivo dal titolo “Gigi e Vanessa Insieme”.

Il programma sarà proposto in tre appuntamenti speciali a partire da mercoledì 12 novembre 2025, con una formula pensata per portare in TV musica, racconti, risate e atmosfera da “salotto di casa”.

Un ritorno sul palco fianco a fianco che sancisce ancora una volta la sintonia artistica e umana tra il cantautore napoletano e l’attrice spagnola, già protagonisti in passato di conduzioni dal grande successo.

Ospiti della prima serata

Secondo le prime anticipazioni, la puntata d’esordio ospiterà grandi nomi della musica e dello spettacolo:

• Paolo Bonolis

• Luca Laurenti

• Eros Ramazzotti

• Claudio Santamaria

• Giorgio Panariello

• Emma

• Stash (The Kolors)

Un parterre che promette ritmo, divertimento e momenti emozionanti.

Le anticipazioni dei conduttori

Vanessa Incontrada, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato solo qualche dettaglio:

«Posso dire pochissimo. Per la sigla stiamo cercando di convincere Gigi a ballare!

Ci saranno ospiti, sketch, tanta musica. Si canterà e si ballerà.»

D’Alessio ha descritto lo show come un luogo familiare, accogliente:

«Immaginate una casa: noi siamo i padroni e la porta è sempre aperta.

Gli ospiti passeranno per divertirsi, raccontarsi e condividere momenti nuovi con noi.»

Atmosfera napoletana e anima pop

Gigi e Vanessa Insieme nasce per essere un programma caldo, vicino al pubblico, capace di far sorridere, ricordare, emozionare.

Una TV che punta al contatto diretto più che all’effetto speciale.