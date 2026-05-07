Monteforte Irpino, quasi 2 milioni e mezzo di euro per la sicurezza del territorio

MONTEFORTE IRPINO – Importante finanziamento per il Comune di Monteforte Irpino sul fronte della tutela del territorio e della prevenzione del rischio idrogeologico. Il Ministero dell’Interno ha infatti assegnato all’ente un contributo complessivo di 2 milioni e 499 mila euro destinato a tre interventi strategici di messa in sicurezza.

Le risorse permetteranno di realizzare opere mirate in alcune delle zone considerate più sensibili del territorio comunale, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Nel dettaglio, i finanziamenti riguardano:

* Località Rialturi, dove saranno effettuati interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per un importo di 833 mila euro;

* Località Vetriera e Valle del Conte, interessate da opere di consolidamento e protezione del suolo, anch’esse finanziate con 833 mila euro;

* Vallone Fenestrelle, area nella quale verranno realizzati lavori di messa in sicurezza e regimentazione delle acque, per ulteriori 833 mila euro.

Si tratta di interventi ritenuti fondamentali per la salvaguardia ambientale e per la protezione del territorio, soprattutto in aree storicamente soggette a criticità legate al dissesto.

Con questo nuovo finanziamento ministeriale, il Comune di Monteforte Irpino punta a rafforzare le attività di prevenzione e tutela del territorio, investendo sulla sicurezza e sulla resilienza urbana.