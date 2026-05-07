Quindici, al via i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo: ecco il programma religioso

QUINDICI – La Parrocchia Maria SS. delle Grazie ha reso noto il programma dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, in programma nei prossimi giorni a Quindici.

Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 8 maggio alle ore 19:00 con la Santa Messa all’aperto in Via Forno. A seguire si terrà la tradizionale processione che attraverserà Via Forno, Croce, Parata, Via Roma, Piazza Municipio, Casamanzi fino al rientro in Parrocchia.

Sabato 9 maggio, alle ore 19:00, sarà celebrata la Santa Messa in Parrocchia.

Domenica 10 maggio sono previste due celebrazioni eucaristiche, alle ore 11:30 e alle ore 19:00. Al termine della messa serale, la statua di San Michele Arcangelo sarà riaccompagnata in Via Forno.

La Parrocchia ha inoltre comunicato che sono già disponibili i biglietti per l’estrazione della statuetta dedicata al Santo, prevista domenica 10 maggio dopo la Santa Messa delle ore 19:00.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare e a diffondere il programma dei festeggiamenti.