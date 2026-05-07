Lotto, Superenalotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti dell’estrazione di giovedì 7 maggio 2026

Pubblicati i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 7 maggio 2026. Nessun “6” centrato al Superenalotto: il jackpot continua a salire e per il prossimo concorso mette in palio 161,4 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Bari: 15 – 30 – 86 – 71 – 38
Cagliari: 84 – 04 – 34 – 42 – 82
Firenze: 58 – 60 – 72 – 41 – 82
Genova: 67 – 30 – 84 – 31 – 33
Milano: 01 – 24 – 46 – 12 – 52
Napoli: 73 – 07 – 63 – 64 – 72
Palermo: 81 – 18 – 50 – 75 – 03
Roma: 44 – 48 – 47 – 49 – 30
Torino: 70 – 14 – 78 – 90 – 33
Venezia: 11 – 62 – 68 – 54 – 85
Nazionale: 46 – 05 – 17 – 29 – 81
10eLotto del 7 maggio 2026
I 20 numeri vincenti del 10eLotto sono:
01 – 04 – 07 – 11 – 14 – 15 – 18 – 24 – 30 – 44 – 48 – 58 – 60 – 62 – 67 – 70 – 73 – 81 – 84 – 86
Numero oro: 15
Doppio oro: 15 – 30
Extra: 12 – 31 – 34 – 41 – 42 – 46 – 47 – 50 – 63 – 64 – 68 – 71 – 72 – 75 – 78
Superenalotto: combinazione vincente, Jolly e Superstar
La combinazione vincente del Superenalotto del 7 maggio 2026 è:
01 – 34 – 48 – 66 – 69 – 73
Numero Jolly: 75
Numero Superstar: 58
Jackpot del Superenalotto del 07-05-2026: 160.400.000 euro
Jackpot del prossimo concorso dell’08-05-2026: 161.400.000 euro
Lotto, i numeri ritardatari per la prossima estrazione
Per l’estrazione di venerdì 8 maggio 2026, questi sono i principali numeri ritardatari del Lotto:
Bari 41 (manca da 118 estrazioni)
Napoli 40 (manca da 103 estrazioni)
Palermo 45 (manca da 97 estrazioni)
Cagliari 41 (manca da 96 estrazioni)
Bari 67 (manca da 91 estrazioni)
Napoli 1 (manca da 82 estrazioni)
Torino 65 (manca da 81 estrazioni)
Roma 17 (manca da 81 estrazioni)
Venezia 79 (manca da 80 estrazioni)
Torino 49 (manca da 80 estrazioni)
I tre numeri più ritardatari per ciascuna ruota
Bari 41 (manca da 118 estrazioni) – 67 (da 91) – 66 (da 79)
Cagliari 41 (manca da 96 estrazioni) – 52 (da 70) – 63 (da 62)
Firenze 33 (manca da 79 estrazioni) – 78 (da 67) – 28 (da 66)
Genova 66 (manca da 78 estrazioni) – 6 (da 68) – 3 (da 52)
Milano 77 (manca da 75 estrazioni) – 61 (da 69) – 88 (da 59)
Napoli 40 (manca da 103 estrazioni) – 1 (da 82) – 81 (da 48)
Palermo 45 (manca da 97 estrazioni) – 90 (da 73) – 6 (da 62)
Roma 17 (manca da 81 estrazioni) – 37 (da 70) – 64 (da 69)
Torino 65 (manca da 81 estrazioni) – 49 (da 80) – 88 (da 76)
Venezia 79 (manca da 80 estrazioni) – 33 (da 51) – 38 e 30 (da 50)
Nazionale 79 (manca da 68 estrazioni) – 90 (da 66) – 54 e 16 (da 55)
Superenalotto, i numeri più ritardatari
Per il prossimo concorso del Superenalotto dell’8 maggio 2026, i numeri più attesi sono:
70 (da 89) – 65 (da 62) – 75 (da 51) – 76 (da 44) – 71 (da 39) – 23 e 78 (da 36).