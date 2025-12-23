Regione Campania, ore decisive per la Giunta Fico: verso il primo Consiglio e le nomine chiave

Manca meno di una settimana al primo appuntamento istituzionale della nuova legislatura regionale. Lunedì 29 dicembre è in programma la seduta inaugurale del Consiglio regionale della Campania, chiamato non solo a insediarsi ufficialmente dopo il voto del 23 e 24 novembre, ma anche a eleggere il presidente dell’assemblea e l’intero Ufficio di Presidenza. Un passaggio cruciale che spinge il presidente della Regione Roberto Fico ad accelerare sulla formazione della Giunta.

Dopo aver concluso il ciclo di consultazioni con i partiti della vasta coalizione che ne ha sostenuto l’elezione, Fico potrebbe firmare già nelle prossime ore i decreti di nomina degli assessori regionali. Una mossa che consentirebbe di presentarsi al debutto consiliare con un quadro politico definito, evitando tensioni interne e possibili votazioni interlocutorie nella scelta delle cariche istituzionali.

Il cosiddetto “tetris” della Giunta appare ormai in fase avanzata. In ambienti politici regionali circola con insistenza l’ipotesi di un’intesa all’interno del Partito Democratico che avrebbe indicato al presidente i nomi di Mario Casillo, Enzo Cuomo, attuale sindaco di Portici, e della dirigente regionale Roberta Santaniello, originaria della provincia di Avellino. Un assetto che contribuirebbe a consolidare gli equilibri interni alla maggioranza in vista delle prime scelte di governo.

Parallelamente sarebbe stata trovata anche la quadra sul vertice del Consiglio regionale. Il nome più accreditato per la presidenza dell’assemblea è quello di Massimiliano Manfredi, mentre Maurizio Petracca dovrebbe assumere la guida della Commissione Sanità, uno dei dossier più delicati per Palazzo Santa Lucia.

Nel frattempo continuano i confronti con le forze politiche alleate. Italia Viva – Casa Riformista, attraverso il coordinatore regionale Armando Cesaro, ha parlato di un dialogo aperto e costruttivo con il presidente Fico, incentrato sia sul metodo di costruzione della squadra di governo sia sulle priorità programmatiche. Sanità, trasporti, ambiente e politiche sociali sono stati indicati come temi centrali su cui avviare una collaborazione concreta e orientata al futuro della Campania, nel segno di una visione riformista.

Soddisfazione anche da parte di Noi di Centro. Clemente Mastella, al termine dell’incontro con il presidente della Regione, ha ribadito la fiducia e la lealtà politica del suo partito, prendendo atto della decisione di Fico di escludere i consiglieri regionali eletti dall’ingresso in Giunta. Una scelta motivata dal presidente e accolta con rispetto, pur accompagnata dalla richiesta di impegni chiari su alcuni punti programmatici.

Tra questi, risorse aggiuntive per la Facoltà di Medicina di Benevento, considerata un presidio fondamentale per le aree interne, e l’istituzione di una task force regionale a supporto dei Comuni impegnati nell’attuazione dei progetti Pnrr, soprattutto in vista delle scadenze del 2026. Mastella ha inoltre sollecitato il presidente Fico a garantire omogeneità politica nelle alleanze sul territorio regionale, a partire dalle prossime elezioni amministrative.

Il quadro che emerge è quello di una fase di assestamento intensa ma orientata alla stabilità. Le prossime ore saranno decisive per definire l’assetto della Giunta e arrivare al primo Consiglio regionale con una maggioranza compatta e una squadra di governo pronta ad affrontare le priorità della Campania.