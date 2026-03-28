Lotto e Superenalotto, estrazioni del 28 marzo 2026: tutti i numeri vincenti e i ritardatari

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto quella di sabato 28 marzo 2026. Di seguito tutti i numeri vincenti, le quote e i numeri ritardatari per il prossimo concorso.
Lotto: i numeri del 28 marzo 2026
Ecco le combinazioni estratte sulle ruote del Lotto:
• Bari: 53 – 4 – 1 – 11 – 9
• Cagliari: 67 – 19 – 47 – 35 – 64
• Firenze: 13 – 48 – 58 – 39 – 15
• Genova: 52 – 87 – 51 – 79 – 67
• Milano: 7 – 79 – 84 – 28 – 37
• Napoli: 26 – 90 – 68 – 82 – 67
• Palermo: 38 – 57 – 65 – 20 – 56
• Roma: 81 – 66 – 45 – 53 – 8
• Torino: 29 – 47 – 55 – 78 – 71
• Venezia: 7 – 29 – 76 – 14 – 15
• Nazionale: 17 – 10 – 21 – 29 – 15
10eLotto: i numeri vincenti
I 20 numeri estratti:
1 – 4 – 7 – 13 – 19 – 26 – 29 – 38 – 47 – 48 – 52 – 53 – 57 – 58 – 66 – 67 – 79 – 81 – 87 – 90
• Numero oro: 53
• Doppio oro: 53 – 4
Extra: 11 – 14 – 20 – 28 – 35 – 39 – 45 – 51 – 55 – 65 – 68 – 76 – 78 – 82 – 84
Superenalotto: combinazione e jackpot
• Combinazione vincente: 09 – 45 – 62 – 67 – 68 – 81
• Numero Jolly: 36
• Numero Superstar: 54
• Jackpot del 28 marzo 2026: 141.400.000 euro
• Jackpot del prossimo concorso (31 marzo 2026): 142.300.000 euro
Le quote del Superenalotto
Superenalotto
• Punti 6: 0 – € 0,00
• Punti 5+: 0 – € 0,00
• Punti 5: 7 – € 29.773,88
• Punti 4: 483 – € 438,27
• Punti 3: 20.893 – € 30,55
• Punti 2: 347.454 – € 5,71
Superstar
• Punti 6SB: 0 – € 0,00
• Punti 5+SB: 0 – € 0,00
• Punti 5SS: 0 – € 0,00
• Punti 4SS: 3 – € 43.827,00
• Punti 3SS: 95 – € 3.055,00
• Punti 2SS: 1.811 – € 100,00
• Punti 1SS: 11.905 – € 10,00
• Punti 0SS: 26.904 – € 5,00
Seconda Chance
• Vincite da 50 euro: 119 per un totale di € 5.950,00
• Vincite da 3 euro: 17.925 per un totale di € 53.775,00
WinBox
• WinBox 1: 2.525 vincite per € 63.125,00
• WinBox 2: 284.865 vincite per € 579.106,00
• Totale vincite Seconda Chance: 18.044
• Totale vincite WinBox: 287.390
I numeri ritardatari del Lotto
Ritardatari assoluti:
• Bari 41 (96 estrazioni)
• Nazionale 22 (88)
• Firenze 47 (86)
• Milano 45 (86)
• Nazionale 42 (82)
• Napoli 40 (81)
• Nazionale 87 (79)
• Roma 80 (79)
• Palermo 46 (78)
• Napoli 28 (76)
• Firenze 90 (76)
Per ruota:
• Bari: 41 (96) – 67 (69) – 42 (63)
• Cagliari: 41 (74) – 26 (68) – 72 (57)
• Firenze: 47 (86) – 90 (76) – 33 (57)
• Genova: 70 (74) – 28 (68) – 66 e 2 (56)
• Milano: 45 (86) – 85 (72) – 20 (68)
• Napoli: 40 (81) – 28 (76) – 22 (65)
• Palermo: 46 (78) – 45 (75) – 79 (60)
• Roma: 80 (79) – 17 (59) – 63 (56)
• Torino: 65 (59) – 49 (58) – 46 (56)
• Venezia: 65 (67) – 75 e 59 (66) – 32 (61)
• Nazionale: 22 (88) – 42 (82) – 87 (79)
Superenalotto: i numeri ritardatari
Per il prossimo concorso del 31 marzo 2026:
70 (67) – 59 (66) – 28 (55) – 38 (52) – 82 (45) – 73 e 44 (42)
Un’estrazione che non ha fatto registrare “6”, facendo salire ulteriormente il jackpot. Cresce quindi l’attesa per il prossimo appuntamento con la fortuna.