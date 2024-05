Maria Rosaria Famoso: “Mi sono candidata al comune di Avellino per mettere a disposizione della mia città tutta la mia esperienza e le mie competenze professionali”

“Mi sono candidata al comune di Avellino per mettere a disposizione della mia città tutta la mia esperienza e le mie competenze professionali. Ho sentito forte il dovere di accettare questa sfida perché oggi Avellino vive un momento complicato e difficile. La città ha bisogno di essere amministrata da persone capaci e competenti e l’amico Rino Genovese a tutte le carte in regola per essere un buon Sindaco per i futuri 5 anni. Il suo curriculum professionale parla chiaro e potrà essere una garanzia per il rilancio complessivo del nostro capoluogo.

Il nostro progetto per Avellino è molto ambizioso e affascinante. Siamo pronti già da oggi a costruire un dialogo fitto e costante con tutte le componenti sociali e istituzionali della città di Avellino. La partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, attraversando la costituzione dei comitati di quartiere come ha già annunciato il nostro candidato Sindaco , alla attenzione alle tematiche sociali e dei giovani, saranno le principali priorità programmatiche della futura amministrazione. Abbiamo l’obiettivo di rilanciare completamente la nostra città, sotto tutti gli aspetti, soprattutto sul piano sociale,nel pieno rispetto dei principi di legalità e trasparenza amministrativa e di partecipazione attiva e consapevole ” – è quanto dichiarato dalla candidata del Patto Civico Avellino, la Dottore Maria Rosaria Famoso , con Rino Genovese candidato alla carica di Sindaco.