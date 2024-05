Verso Sud: Il Futuro dell’Italia nel Mediterraneo

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e GRANDI IMPRESE INTERNATIONAL

Il Sud Italia è ormai il fulcro di una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale per l’intero Mediterraneo. Questo cambiamento di paradigma è stato messo in evidenza dal forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo” organizzato da Ambrosetti a Sorrento. Tale evento riunisce ministri, presidenti regionali, accademici e rappresentanti di importanti imprese, indicando l’importanza strategica del Mezzogiorno.

Uno dei punti centrali è il Piano Mattei, promosso dal governo italiano, che vede il Sud come il ponte con l’Africa. Questo piano prevede il Mezzogiorno come hub energetico per sostituire le forniture di gas ed energia provenienti dall’Oriente e come epicentro per affrontare le sfide demografiche e del capitale umano dei prossimi anni.

Il forum Ambrosetti si propone come una piattaforma unica che unisce imprese, istituzioni e accademici per costruire una nuova idea di Sud, fortemente orientata verso il Mediterraneo. Il “Libro Bianco per il Sud”, presentato annualmente durante l’evento, analizza le dinamiche del Mezzogiorno, proponendo idee e percorsi di sviluppo. Quest’anno, i temi trattati includono i progetti di sviluppo euro-mediterranei, le sfide di attrattività del Sud Italia, la valorizzazione del capitale umano e la transizione energetica.

La Coldiretti, sottolinea l’importanza di modernizzare le infrastrutture del Sud per renderlo una piattaforma logistica strategica. Questo include il miglioramento degli aeroporti, dei porti e della rete ferroviaria per incrementare la competitività delle esportazioni italiane. Si evidenzia anche il potenziale dell’agroalimentare meridionale, che può beneficiare delle risorse del Pnrr e della zona economica speciale del Mezzogiorno.

Un altro punto chiave è la cooperazione con l’Africa, vista come una grande opportunità di sviluppo economico, infatti la stessa Coldiretti ha avviato progetti in Africa con l’obiettivo di sostenere la crescita delle aree rurali africane, promuovendo una collaborazione che può portare benefici tanto all’Africa quanto all’Italia.

Il rilancio del Mezzogiorno è quindi una scommessa che l’Italia non può permettersi di perdere. Il Sud ha tutte le carte in regola per diventare un motore di crescita non solo per l’Italia, ma per l’intero Mediterraneo. Tuttavia, questo richiede un impegno concreto nella modernizzazione delle infrastrutture, nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e nella promozione di una cooperazione internazionale che guardi oltre i confini europei. Se queste sfide verranno affrontate con lungimiranza e determinazione, il Mezzogiorno potrà davvero diventare la Florida italiana, contribuendo significativamente alla competitività e alla credibilità internazionale dell’Italia.