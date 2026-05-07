Lauro, finanziamento per la messa in sicurezza dell’area a rischio idrogeologico in località Pretelle

LAURO – Importante risultato per il Comune di Lauro sul fronte della tutela del territorio e della prevenzione del dissesto idrogeologico. L’Amministrazione Comunale ha infatti ottenuto un finanziamento destinato ai lavori di messa in sicurezza dell’area a rischio idrogeologico in località “Pretelle”.

Il contributo è stato assegnato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nell’ambito degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alla viabilità della zona interessata.

L’intervento consentirà di realizzare opere ritenute fondamentali per la stabilità dell’area di Pretelle, da tempo interessata da criticità legate al dissesto del territorio.

“Si tratta di un finanziamento di grande rilievo per il nostro territorio – dichiara il sindaco Rossano Sergio Boglione – frutto di un intenso lavoro tecnico e amministrativo”.

Soddisfazione espressa anche dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Pino Graziano: “Continuiamo a investire nella sicurezza del territorio e nella tutela della comunità, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte ai fenomeni di dissesto idrogeologico”.

Nei prossimi mesi saranno avviate tutte le procedure necessarie per l’attuazione dell’intervento e per l’inizio dei lavori.

L’Amministrazione Comunale continuerà ad aggiornare la cittadinanza sugli sviluppi del progetto e sulle tempistiche operative.