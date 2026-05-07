Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza: tre giorni dedicati al pesce fresco e alla tradizione marinara

CASTELLABATE – Dal 30 maggio al 1° giugno 2026 Santa Maria di Castellabate ospiterà una nuova edizione della “Festa del Pescato di Paranza”, tra gli appuntamenti gastronomici più attesi della Campania dedicati al pesce fresco locale. L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito.

L’evento, che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel cuore del Cilento, si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo e celebrerà la tradizione marinara del territorio, promuovendo la pesca locale e le eccellenze enogastronomiche della costa cilentana.

Durante le tre serate saranno protagonisti chef e operatori del settore che prepareranno sul posto numerose specialità di mare utilizzando pescato fresco proveniente dalla flotta locale. Grande spazio sarà dedicato alla celebre frittura di paranza, simbolo della manifestazione, accompagnata da antipasti, primi, secondi di pesce e proposte dedicate anche ai celiaci, oltre a un’area dessert.

Tra le attrazioni più attese torna anche la maxi padella gigante proveniente da Camogli, con un diametro di circa quattro metri, capace di friggere decine di quintali di pesce in pochi minuti per servire il grande pubblico presente.

Non solo gastronomia: il programma prevede anche laboratori artigianali, incontri dedicati al mare e alle Aree Marine Protette, spettacoli musicali e un’area luna park pensata per i più piccoli.

La manifestazione è organizzata dalle Associazioni dei pescatori di Castellabate con il patrocinio del Comune di Castellabate, della Regione Campania e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.