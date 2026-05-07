Cicciano, al Santuario della Madonna degli Angeli l’evento “I Tesori Nascosti della Campania” organizzato dal Liceo “Enrico Medi”

CICCIANO – Un’importante iniziativa dedicata all’arte, alla cultura e alla valorizzazione del territorio si terrà sabato 9 maggio presso il Santuario della Madonna degli Angeli di Cicciano.

L’evento, dal titolo “I Tesori Nascosti della Campania”, è organizzato dal Liceo Statale “Enrico Medi” con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero della Cultura e della rete dei licei artistici della Campania.

Nel corso della mattinata, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, gli studenti saranno protagonisti di laboratori artistici estemporanei, allestimenti espositivi e mostre di gioielli e manufatti artistici, frutto del percorso creativo e formativo svolto dagli alunni.

L’iniziativa punta anche al coinvolgimento degli studenti degli istituti secondari di primo grado del territorio, creando un momento di incontro tra arte, creatività e valorizzazione delle eccellenze campane.

L’appuntamento si svolgerà presso il Santuario della Madonna degli Angeli, in Strada Vicinale Fellino, a Cicciano.