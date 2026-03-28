Roccarainola, al via “Fuori Programma”: protagonisti i giovani del Forum

ROCCARAINOLA – Un momento di confronto, partecipazione e idee per il futuro: è stata inaugurata la rassegna “Fuori Programma”, promossa dal Forum dei Giovani di Roccarainola insieme all’Amministrazione comunale.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi del forum in un clima definito “autentico e stimolante”, segnando l’avvio di un percorso che punta a valorizzare il protagonismo giovanile e a rafforzare il dialogo con le istituzioni.

A sottolineare l’importanza dell’incontro è stato il sindaco Peppe Russo, che ha preso parte alla serata condividendo idee e riflessioni con i giovani presenti. Un’occasione di confronto concreto, durante la quale sono emerse proposte, visioni e progettualità rivolte al futuro della comunità.

«Incontri come questo dimostrano quanto sia fondamentale ascoltare e costruire insieme», è il messaggio che arriva dall’amministrazione, che ha ribadito la volontà di sostenere con convinzione le iniziative promosse dai giovani.

Il Forum dei Giovani si conferma così uno spazio attivo e dinamico, capace di coinvolgere le nuove generazioni e di trasformare entusiasmo ed energie in proposte reali per il territorio.

L’avvio della rassegna “Fuori Programma” rappresenta un primo passo di un percorso più ampio, che mira a creare occasioni di crescita, partecipazione e cittadinanza attiva.

Un segnale importante per Roccarainola, dove i giovani tornano ad essere protagonisti del presente e costruttori del futuro.