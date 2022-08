LA PREVENZIONE ROSA DI AMOS PARTENIO A SANT’ANGELO A SCALA

Si è tenuta ieri, nel comune di Sant’Angelo a Scala, una nuova giornata di prevenzione in rosa organizzata dall’Amos Partenio.

Presso la scuola materna “San Domenico Savio”, le volontarie hanno allestito gli ambulatori per le visite gratuite.

Hanno partecipato il senologo Carlo Iannace, il dentista Emanuele Quattrocchi, e l’audioprotesista Francesco Topo.

A loro vanno i ringraziamenti dell’associazione per l’operato che svolgono sul territorio. Si ringraziano, inoltre, il sindaco Carmine De Fazio e l’amministrazione comunale di Sant’Angelo a Scala per l’accoglienza e l’ospitalità, e gli straordinari dipendenti comunali che partecipano ogni volta con entusiasmo, donandoci il loro supporto.

Un grazie speciale a quanti continuano a seguirci credendo nel grande valore della prevenzione.

Anche al sindaco di Sant’Angelo è stato consegnato il kit dell’Ottava Camminata Rosa che si terrà il prossimo 18 settembre e che vedrà protagonisti, tra gli altri, anche tutti i comuni irpini che ospitano i nostri ambulatori.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione continuate a seguirci su Amos Partenio e Amdos Campania.