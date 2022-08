Avellino Summer Fest , sicuramente grande successo a San Tommaso per la magnifica sera con I The Kolors ma soprattutto anche tanti disagi per le persone con disabilità.

Sicuramente grande successo a San Tommaso ieri sera per la magnifica serata con I The Kolors che ha fatto registrare un bagno di folla di cittadini di tutte le età presenti e interessati all’evento,ma allo stesso tempo registrati e riscontrati anche tanti disagi per le persone con disabilità dovuti forse anche allo spazio a disposizione offerto dalla location, ovviamente senza incolpare nessuno, è questo che desideriamo affermare attraverso questa nota stampa a firma del Coordinatore Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili, anche lui presente in compagnia di amici che erano con lui e accompagnato all’evento e tra persone come lui che hanno vissuto notevoli disagi, partendo dal primo caso ovvero non vi era delineata e definita un area ben chiara con previsione anche di posti assegnati a sedere per le persone con disabilità e in maggiore sicurezza come di norma previsto e che volevano assistere allo spettacolo del concerto in prima fila , non vi era una chiara disposizione di acceso all’area palco per persone con disabilità che volevano farsi un semplice selfie col gruppo musicale dove non si capiva nemmeno se era possibile farlo prima o dopo il concerto in balia di indicazionivalutate a battito di orologio, poi la fortuna o qualche manina magica ha fatto si che fosse concessa questa possibilità prima del concerto.

Ovviamente encomiabile è stato il lavoro di squadra a tutela e sicurezza del cittadino svolto da Forze dell’Ordine, Protezione Civile e Sanitaria oltre che del gruppo Steward in sinergia tra loro che nonostante le criticità e le difficoltà è riuscito come sempre a garantire un servizio all’altezza del proprio ruolo con professionalità, serietà e competenza e senso del dovere che il ruolo li aveva chiamati a svolgere per l’occasione.

In’ ultimo è bene affermare che la nostra non vuole essere un’accusa rivolta a nessuno ma solo uno stimolo che possa portare a una giusta riflessione per migliorare e aiutare chi di competenza a migliorare nelle prossime occasioni le opportunità di accesso ai concerti e eventi per le persone con disabilità, che meritano più garanzia e più accuratezza oltre che più sicurezza e opportunità di inclusione e coinvolgimento anche in tema di pari opportunità.