La prevenzione di Amos Partenio a Cicciano: oltre cento le visite senologiche effettuate da Iannace

Oltre cento le visite senologiche gratuite effettuate ieri a Cicciano, dal senologo dottor Carlo Iannace, durante il pomeriggio dedicato alla prevenzione del tumore al seno e non solo, iniziativa organizzata dall’associazione Amos Partenio. Continuano anche d’estate le tappe della prevenzione in rosa targata Amos Partenio. Nel comune di Cicciano, presso l’istituto comprensivo “Bovio Pontillo Pascoli”, sono stati allestiti, domenica 30 giugno, gli ambulatori per le visite gratuite. Oltre al senologo dottor Carlo Iannace, hanno preso parte all’iniziativa che intende diffondere la cultura della prevenzione e dell’importanza della diagnosi precoce, l’ecografista dottor Giovanni Cibelli, la nutrizionista dottoressa Daniela Mone e l’audioprotesista dottor Francesco Topo.

Tantissime le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti, credendo fermamente nel valore di un piccolo grande gesto di amore per la propria salute, in una calda domenica estiva. Per questo, l’associazione Amos Partenio intende ringraziare innanzitutto gli specialisti per il loro prezioso operato sul territorio e tutti coloro che si sono sottoposti alle visite e continuano a seguire le numerose iniziative nei diversi comuni irpini e fuori provincia. Si ringraziano, inoltre, l’amministrazione comunale di Cicciano e l’istituto comprensivo per l’accoglienza e la disponibilità ad ospitare l’iniziativa che richiede un impegnativo lavoro di organizzazione. Un ringraziamento speciale all’associazione “Laboratorio Civico per Cicciano” e al presidente Armando Miele per la collaborazione, e a tutte le volontarie e i volontari che donano il loro tempo alla prevenzione rendendo possibile tutte le tappe sul territorio.

Ci si prepara, intanto, alla decima edizione della Camminata Rosa che andrà in scena il prossimo 8 settembre. Presso le associazioni organizzatrici sono disponibili i kit per iscriversi e partecipare all’evento più rosa dell’anno. Tante le adesioni, ieri, anche dal comune di Cicciano dove sono stati consegnati diversi kit. Si continua ancora con la prevenzione anche nelle prossime settimane, prima di una breve pausa estiva in attesa della Cammina Rosa. Per scoprire i prossimi appuntamenti, è possibile visionare il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.