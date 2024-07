Patriciello nella Storia: Rieletto per la Quinta Volta a Bruxelles

VENAFRO – 1° LUGLIO 2024. “È una gioia immensa e un grande orgoglio rappresentare ancora una volta il nostro sud a Bruxelles. Sono felice ed emozionato per questa riconferma: un successo che mi sento di condividere con la mia famiglia, il mio staff e tutti coloro che con passione e affetto sono stati al mio fianco in questa splendida avventura elettorale. Essere parlamentare europeo per la quinta volta consecutiva è un grande onore ma anche una grande responsabilità: darò tutto me stesso per ripagare la fiducia degli elettori ed essere all’altezza dell’enorme consenso raccolto in tutto il Mezzogiorno. Un ringraziamento doveroso va a Matteo Salvini e tutti i candidati della Lega, il cui impegno è stato fondamentale per ridare slancio al partito in tutto il sud. Ora, però, è necessario mettersi subito al lavoro: c’è un’Europa da cambiare e da rimettere sui binari della crescita e dello sviluppo; un’Europa più identitaria e più attenta ai reali problemi dei cittadini.