MUGNANO DEL CARDINALE. La Campania Celebra la Poesia: “La Fontana dell’ Amore”

In fervore i preparativi per la premiazione agli artisti che hanno partecipato alla rassegna letteraria, “La Fontana dell’ Amore”, ideata dalla poeta Stefania Russo.

Tale rassegna nasce da una intuizione della Russo che per un periodo era quasi perseguitata da fontane, la stessa

ha rivelato che durante un evento letterario ha sentito l’impeto di organizzare qualcosa che avesse come riferimento la fontana, che è il simbolo di incontro, riunione, di coloro che attingono dalla sacra acqua delle emozioni.

Il poeta William Blake scrisse: “ la cisterna contiene, la fontana trabocca.”

Infatti è la fontana che trabocca di ricordi, che evoca sensazioni vissute, che conserva la giovinezza di coloro che un tempo furono fanciulli e in età adulta ricordano il tempo vissuto.

Oggi è sempre più raro vedere fontane che zampillano di acqua fresca, quelle rimaste sono chiuse, sgorga solamente quella sottile nostalgia che non tarda a far scorrere sulla pelle quel pizzico di malinconia che invita alla riflessione.

Numerose le poesie arrivate, cosi come altre opere letterarie e pittoriche, che riceveranno i dovuti premi durante la serata che non sarà il solito reading ma una sorta di celebrazione dell’amore, la serata infatti si svolgerà in un location suggestiva, attorno alla Sig. ra Stefania Russo saranno presenti coloro che hanno collaborato nell’organizzazione della serata: i poeti Daniela Forcos, Alfonso Gargano e la magistrale presenza del poeta-filosofo Theo Di Giovanni.

Sarà presente l’artista Antonio Bianco, ospite d’onore, definito “La Matita Metafisica”, che donerà una opera estemporanea alla fondatrice del premio, inoltre la dottoressa Filomena Cirillo presenzierà come addetto stampa. Un accorato ringraziamento va al presidente di giuria dott. Vincenzo Galluzzi.

Si ringraziano gli sponsor, il comune di Baiano, e tutti coloro che hanno dato il proprio contributo.

L’evento avrà luogo il 3 Settembre 2022, dalle ore 17:30, a “San Pietro a Cesarano” in Mugnano del Cardinale, per eventuali indicazioni si può consultare la pagina facebook “La Fontana dell’Amore”.