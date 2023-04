ITALEXIT: NOMINA PER MARIO GIARDINO REFERENTE A TORELLA DEI LOMBARDI

Nuova nomina nell’ambito del radicamento sul territorio irpino per Italexit, il partito guidato da Gianluigi Paragone. Il neo coordinatore provinciale Massimo Picone ha nominato referente per il territorio di Torella dei Lombardi l’imprenditore Mario Giardino. La scelta è giunta a seguito di una serie di incontri svolti sul territorio con referenti, attivisti, tesserati. Il coordinatore provinciale Massimo Picone ha inteso nominare Mario Giardino, attivista vicino alle istanze del partito, pronto a dare manforte all’azione di Italexit sul territorio di Torella dei Lombardi, Sant’Angelo dei Lombardi ed altri comuni vicini.

Il commento di Mario Giardino: “Credo che nella situazione in cui si ritrova il Paese non possiamo restare alla finestra, ci sono argomenti importanti da affrontare come il tema del lavoro e quello dello sviluppo che vanno discussi a livello nazionale e provinciale Motivazioni che mi hanno spinto a rinnovare il mio impegno con Italexit”.