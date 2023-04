CIMITILE. Filomena Balletta candidato sindaco

Il gruppo politico CIMITILE NUOVA, ieri sera, ha annunciato il nome che guiderà la compagine elettorale in qualità di candidato sindaco. Si tratta dell’avvocato FILOMENA BALLETTA, consigliere di opposizione uscente ed ex vicesindaco e assessore alle politiche sociali nell’amministrazione guidata dal dottor Francesco Di Palma nel 2015, terminata anzi tempo proprio a causa delle dimissioni dell’attuale avversario, candidato sindaco per la lista “Coraggio Cimitile” Massimo Scala.

Il gruppo ha deciso di intraprendere un processo democratico coinvolgendo candidati e membri del direttivo per trovare insieme un nome che potesse essere figlio di un ragionamento politico nel rispetto dei criteri indicati dai partecipanti.

Superare il vecchio schema del candidato che decide di scendere in campo per formare una lista “ad personam” era necessario per cominciare a parlare un linguaggio diverso. Essere aperti e democratici vuol dire affrontare un cammino fatto di discussione sui contenuti e non sulle persone.

Una scelta che tra l’altro rappresenta anche un primato per la città delle Basiliche. Filomena Balletta è di fatto il primo candidato sindaco donna della storia di Cimitile e se dovesse essere eletta sarebbe il primo sindaco donna.

I nomi che comporranno la lista civica sono ancora da ufficializzare ma già si parla di alcuni volti nuovi pronti a dare il loro contributo alla causa.

Il termine per la consegna delle liste è previsto per sabato alle ore 12.00.