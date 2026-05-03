Irpinia, nubi in aumento ma senza piogge: il meteo di lunedì 4 maggio

IRPINIA – Giornata all’insegna della variabilità quella di lunedì 4 maggio 2026, con il passaggio di nuvolosità alta e sottile su gran parte del territorio.
Nel corso della mattinata il cielo si presenterà velato, con nubi stratificate che lasceranno comunque filtrare la luce del sole. Con il passare delle ore, soprattutto nel pomeriggio, la copertura tenderà ad aumentare, assumendo maggiore compattezza, ma senza dar luogo a precipitazioni significative.
Le temperature minime sono attese in aumento, mentre le massime registreranno un lieve calo, mantenendosi comunque su valori miti per il periodo.
Per quanto riguarda la ventilazione, i venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali, contribuendo a mantenere condizioni generalmente stabili.
Nel complesso, una giornata senza particolari criticità dal punto di vista meteorologico, con condizioni che resteranno asciutte e solo parzialmente nuvolose.