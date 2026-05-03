Sant’Anastasia, fede e tradizione sul Monte Somma: grande partecipazione per “’E tre magg a Sant’Angelo”

SANT’ANASTASIA – Una giornata che unisce fede, tradizione e senso di comunità. Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con “’E tre magg a Sant’Angelo”, manifestazione che ha riportato centinaia di persone sul Monte Somma, in un percorso simbolico e identitario che lega territorio e memoria.

Fin dalle prime ore del mattino, la salita verso la località Sant’Angelo si è trasformata in un momento di condivisione, tra natura, spiritualità e tradizioni popolari. Un’occasione per riscoprire le radici autentiche del territorio vesuviano, lontano dai ritmi quotidiani e vicino ai valori della comunità.

Momento centrale della giornata è stata la Santa Messa celebrata da Padre Giorgio Tufano, seguita da momenti di convivialità e musica popolare che hanno animato l’intera area, restituendo il senso più autentico della festa. Tra i protagonisti anche i sapori della tradizione, con piatti semplici ma simbolici come pasta e piselli, segno di condivisione e appartenenza.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sant’Anastasia, ha visto la presenza del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Veria Giordano e dell’Assessore al Bilancio Mauro Beneduce, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a un evento che rappresenta una delle espressioni più vive delle tradizioni locali.

Un ringraziamento è stato rivolto al gruppo Monte Sant’Angelo e a Luigi Mollo, per l’organizzazione dell’evento, e ai volontari della Protezione Civile, impegnati a garantire sicurezza e supporto durante tutta la manifestazione.

Una giornata che conferma quanto il Monte Somma non sia solo un luogo geografico, ma uno spazio di identità collettiva, dove fede e tradizione continuano a incontrarsi e a rinnovarsi nel tempo.