Nocera Superiore, raccolta firme contro il bullismo: forte partecipazione davanti al Municipio

NOCERA SUPERIORE – Partecipazione significativa questa mattina davanti al Municipio, dove numerosi cittadini hanno aderito alla raccolta firme per sostenere l’iniziativa legislativa popolare finalizzata al riconoscimento del bullismo come reato.

Un’iniziativa che ha visto una presenza costante e attenta, segno di una sensibilità crescente su un tema che coinvolge sempre più famiglie, scuole e comunità. La proposta punta a trasformare il contrasto al bullismo in una tutela concreta attraverso uno strumento normativo specifico.

L’Amministrazione comunale ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di promuovere una cultura della responsabilità e del rispetto, superando l’indifferenza e rafforzando la protezione delle vittime.

La raccolta firme proseguirà anche nei prossimi giorni con ulteriori appuntamenti in presenza. Nel frattempo, è possibile aderire anche online attraverso i canali ufficiali del Ministero della Giustizia, utilizzando strumenti di identità digitale come SPID, CIE o CNS, oppure recandosi presso l’Ufficio demo-anagrafico del Comune.

Un ringraziamento è stato rivolto ai volontari impegnati nella raccolta, ai consiglieri comunali presenti e all’Assessore competente, avv. Raffaelina Ferrentino, per il contributo organizzativo e istituzionale.

Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha evidenziato il valore dell’iniziativa come segnale di civiltà e partecipazione, ribadendo la necessità di trasformare l’impegno dei cittadini in strumenti concreti di tutela.

Una mobilitazione che, partendo dal territorio, punta a incidere sul piano nazionale, con l’obiettivo di riconoscere e contrastare in maniera più efficace un fenomeno sempre più diffuso.