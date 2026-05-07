Incidente motociclistico tra Acerno e Giffoni Valle Piana: interviene il Soccorso Alpino

ACERNO/GIFFONI VALLE PIANA – Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi per un incidente motociclistico avvenuto in una zona impervia tra i comuni di Acerno e Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

L’allarme è scattato tramite la centrale operativa del 118 di Salerno, che ha richiesto l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per raggiungere un motociclista rimasto ferito dopo una caduta.

Una volta sul posto, i soccorritori hanno provveduto a stabilizzare il giovane, immobilizzando l’arto coinvolto nell’incidente. Successivamente il ragazzo è stato posizionato in barella e trasportato, con il supporto dei volontari del Soccorso Montano Dedalo di Giffoni Valle Piana, a bordo di un mezzo fuoristrada 4×4 del CNSAS fino alla strada asfaltata.

Qui il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario dell’ambulanza intervenuta sul posto per il successivo trasferimento in ospedale.

L’intervento si è concluso con successo grazie al tempestivo coordinamento tra il 118, il Soccorso Alpino e i volontari impegnati nelle operazioni di recupero.

Foto di repertorio.