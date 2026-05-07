A Montella confronto su allarme cinipide del castagno di Coldiretti Avellino e Distretto delle Castagne campane

MONTELLA (AVELLINO) – La castanicoltura campana torna a fare i conti con l’allarme Cinipide del Castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), il parassita che negli ultimi anni ha già causato gravi danni alle coltivazioni e che oggi preoccupa nuovamente produttori e operatori del settore per la sua crescente diffusione sul territorio regionale.

Per affrontare la situazione e condividere strategie di intervento, Coldiretti Avellino e il Distretto delle Castagne e dei Marroni della Campania promuovono un incontro sul tema “Come difendere la castanicoltura contro il cinipide“, in programma domani (venerdì 8 maggio) alle ore 17.00 presso Villa “De Marco” a Montella.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di confronto diretto con gli agricoltori, fare il punto sul quadro fitosanitario attuale e sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di interventi urgenti e coordinati per salvaguardare uno dei comparti agricoli più identitari della Campania.

Intanto è già stata chiesta l’istituzione immediata di un tavolo tecnico permanente dedicato alla castanicoltura, per garantire un coordinamento efficace delle azioni di contrasto al parassita. Tra le priorità indicate: un piano regionale di monitoraggio e mappatura sistematica delle aree colpite, il rafforzamento della lotta biologica attraverso il potenziamento del Torymus sinensis, antagonista naturale del cinipide, e misure concrete di sostegno economico ai castanicoltori.

L’incontro di Montella sarà aperto agli agricoltori, agli operatori del comparto e a tutti i soggetti interessati alla salvaguardia della castanicoltura campana.

“Il comparto castanicolo rappresenta un presidio economico, ambientale e sociale fondamentale per le aree interne della nostra provincia e dell’intera Campania – afferma Maria Tortoriello, direttore di Coldiretti Avellino –. Oggi più che mai è necessario fare squadra tra agricoltori, istituzioni, tecnici e associazioni di categoria per affrontare tempestivamente questa nuova emergenza fitosanitaria. Il rischio è quello di compromettere produzioni, redditività delle aziende e tutela del territorio. Per questo chiediamo azioni concrete, coordinate e immediate”.

“Quella del cinipide è una problematica che non possiamo permetterci di sottovalutare – dichiara Veronica Barbati, presidente di Coldiretti Avellino –. La castanicoltura rappresenta un settore strategico per l’economia delle aree interne e un presidio fondamentale per la tutela del territorio e dell’ambiente. Serve un’azione immediata e condivisa per sostenere le aziende agricole e prevenire una nuova fase di grave crisi produttiva. Come Coldiretti continueremo a essere al fianco dei castanicoltori, portando avanti un confronto costante con le istituzioni regionali affinché vengano messe in campo risposte concrete ed efficaci”.