Incidente mortale di Mirabella, la nota dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, alle ore 00,14 della notte appena trascorsa, è intervenuta sulla SS 90 via Nazionale delle Puglie, nel territorio del comune di Mirabella Eclano, e più precisamente alla località Passo di Mirabella, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura, la quale sbandava e urtava prima due auto in sosta e poi finiva la sua corsa contro un muro di un edificio del posto. All’interno dell’auto quattro giovani, tre di 20 anni e uno di 18 anni, i quali rimanevano incastrati nell’abitacolo. Nonostante il tempestivo intervento i quattro venivano estratti privi di vita. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Mirabella Eclano che hanno effettuato i rilievi dell’incidente.