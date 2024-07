SCONCERTO E CORDOGLIO A GROTTAMINARDA PER LA TRAGICA MORTE DI ROY E DI ALTRI 3 GIOVANI.

Profondo dolore a Grottaminarda per la tragica scomparsa, a seguito di un incidente automobilistico al Passo di Mirabella, di 4 giovani irpini. Uno di loro, Roy Ciampa, 21 anni, tra l’altro il più giovane Presidente di un club ufficiale della Ducati “Motolito Doc Grottaminarda”, ha trascorso parte della sua infanzia a Grottaminarda, restandovi molto legato; allo stesso modo la comunità lo ricambiava in termini di affetto ed amicizia ed oggi è sotto shock per una tale, immane, tragedia.

Il Sindaco, l’Amministrazione ed il Consiglio Comunale, facendosi portavoce di questo sentimento di dolore e sconcerto da parte dell’intera comunità, esprimono vicinanza e cordoglio ai genitori di Roy e delle altre tre giovanissime vittime della strada: Bilal Boussadra, Mattia Ciminera, Francesco Di Chiara.

Il “Motolito” a cui il club di Roy è intitolato, è l’unico monumento di tutto il Sud d’Italia dedicato ai centauri vittime della strada.