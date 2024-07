BAIANO.  Noi per Baiano: “18 Alloggi alle pendici di Gesù e Maria: pubblico interesse o private opportunità?”

Nel “pubblico interesse” durante il consiglio comunale del 10 luglio, la maggioranza, in seguito all’istanza di costruzione presentata da una cooperativa edilizia, ha approvato una convenzione per la realizzazione di 18 alloggi popolari a ridosso della collina di Gesù e Maria.

Trascurando che tale intervento contrasta totalmente con l’approvando PUC dove quell’area è stata qualificata come “Parco Urbano” al fine di tutelare la nostra collina di Gesù e Maria, al pubblico interesse si preferisce la privata opportunità.

Nella “privata opportunità”, infatti, il terreno individuato per la costruzione sembrerebbe appartenere ad un consigliere comunale che, con la realizzazione di questo progetto, vedrebbe aumentare l’appetibilità della sua proprietà sul mercato.

Che si tratti di interesse pubblico o di opportunità privata, noi non possiamo fare altro che rappresentarVi che questa operazione non solo è illegittima, poiché attuata con un PEEP ampiamente decaduto, ma è anche finalizzata a realizzare una vera e propria speculazione edilizia.

Vi invitiamo, pertanto, a rimanere informati e a partecipare attivamente alle discussioni pubbliche su questo tema.

Da parte nostra, faremo tutto il possibile, ma abbiamo bisogno del supporto di tutti i cittadini.

È essenziale che la comunità vigili affinché le decisioni prese rispecchino realmente gli interessi collettivi.

(Comunicato Stampa)