XIII Bianco Tanagro. Ecco il programma completo del Festival del carciofo bianco

25/27 aprile e 1/4 maggio 2025 Centro storico del borgo di Auletta (SA)

L’inaugurazione della XIII edizione di Bianco Tanagro è in programma venerdì 25 aprile, alle ore 11, alla presenza delle istituzioni locali e della conduttrice RAI Adriana Volpe, la quale riceverà il Premio Carciofo d’Oro 2025. Un volto amato dalle famiglie italiane che, grazie alla passione per le piccole produzioni di qualità, contribuirà a raccontare un’eccellenza che sta disegnando un nuovo futuro per l’intera valle del Tanagro.

Dal 25 al 27 aprile e dal primo al 4 maggio sarà possibile vivere il borgo di Auletta (SA) vestito a festa, il quale diverrà – come ogni anno ormai – un luogo magico tra spettacoli e concerti, laboratori e show cooking, convegni e degustazioni, mercatini e tipicità.

Manca poco, dunque, alla tredicesima edizione del festival che celebra un carciofo unico nel suo genere, organizzato dalla Pro Loco di Auletta, presieduta da Giuseppe Lupo.

“Da oltre un decennio Bianco Tanagro è un appuntamento con l’agricoltura, la ruralità, il confronto, la voglia di costruire speranza nelle zone di entroterra. Una coltivazione di confine come il carciofo bianco è diventata un importante strumento di riscatto, oggi conta all’incirca una quarantina di ettari. Diverse le aziende agricole che hanno compreso il valore della trasformazione e hanno incrementato il proprio lavoro. È da qui che nasce un festival che aggiunge cultura ed arte a tasselli fondamentali per lo sviluppo di questo territorio”.

Il carciofo bianco del Tanagro, grazie ad una bassa concentrazione di cinarina, si caratterizza per una tendenza dolce ed una particolare tenerezza che gli consente una eccezionale versatilità in cucina. Consumato anche crudo, dopo una velocissima marinatura, è il protagonista delle tavole primaverili e pasquali: ripieno, pastellato e fritto, servito con la carne di maiale, maritato con pasta o riso. Tra le novità gastronomiche di quest’anno il carciofo bianco arrostito e il Bianco Spritz Cocktail. I cuochi contadini, ognuno con il proprio piatto, potranno ricevere il voto di tutti i partecipanti all’evento, così da aggiudicarsi il Premio Forchetta Verde. Saranno decine, anche quest’anno, i piatti preparati dagli agricoltori, in un’area in cui questa varietà si esprime al meglio da tempo immemore.

Le associazioni locali proporranno visite alle chiese di Auletta, ma anche iniziative sociali come “I giochi di una volta” e laboratori di riciclo creativo per bambini.

Gusto Italia ad Auletta

Un percorso degustativo a base di carciofo bianco e prodotti tipici, ma anche un mercatino che riunisce i prodotti tradizionali ed artigianali delle regioni del centro Sud Italia. Gusto Italia arricchirà il programma di Bianco Tanagro grazie alla presenza di decine di produttori ed artigiani, i quali consentiranno di fare una spesa a km zero, consapevole e di qualità.

Bianco Festival

Un festival nel festival: è questo ciò che accade con il fitto programma di spettacoli in cui in prima fila c’è un gruppo di artisti di strada di grande levatura, accanto a gruppi musicali, folkloristici e tradizionali. Ad aprire questa edizione ci saranno il Gruppo Storico di sbandieratori e musici dello Stato d Diano ed il Gruppo Folk di Auletta.

Laboratori, show cooking, convegni e premiazioni al Complesso Monumentale dello Jesus

Sarà il Complesso Monumentale dello Jesus a fare nuovamente da cornice a un fitto calendario di appuntamenti tra laboratori, presentazioni e premiazioni. Nel corso delle serate sarà possibile assistere agli show cooking, condotti dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti, a cui prenderanno parte alcune Pro Loco del territorio con le proprie tipicità, ma anche i neo ambasciatori del carciofo bianco: gli chef Clemente Gaeta e Pascal Sfara, il pizzaiolo Daniele De Caro e il pizza chef Carmelo Vignes.

Il 26 aprile, alle ore 11, si terrà il convegno “La rete della comunità dei carciofi campani” che coinvolgerà rappresentati istituzionali ed associativi di Montoro, Pietrelcina, Paestum, Capua e Castellammare.

Il primo maggio, alle ore 17, sarà la volta delle consegne del Premio Carciofo Bianco. Tra i premiati l’Azienda Agricola Casa Iuorio, il Caseificio Artigianale Vincenzo Cafaro, l’Azienda Agricola Norcineria Bianculli, l’Azienda Agricola Cira Salimbene, Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo, il Liquorificio Penna, la Cooperativa Il Sentiero, l’Azienda Agricola Monteberry, Nicola Di Novella, Don Roberto Faccenda, Claudio Gubitosi, Peppe Iannicelli, l’Associazione Turismo Sele, Stile Tv, la Compagnia teatrale I ragazzi di San Rocco, Aldo Olivieri de Il mio viaggio nel Cilento, la Pro Loco di Oscata In Vita, la Pro Loco Buonalbergo, la Pro Loco Real Sito di San Leucio, la Pro Loco Lettere, la Pro Loco Sant’Egidio del Monte Albino e la Pro Loco Baiano.

Sabato 3 maggio, alle ore 11, il convegno “L’Ingegneria alimentare nella valorizzazione della Dieta Mediterranea” a cui prenderanno parte i rappresentanti dell’Ordine Ingegneri della provincia di Salerno, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Salerno e dell’Ordine degli Agronomi e Agrotecnici della provincia di Salerno.