In Irpinia apre i battenti Federagit, associazione di categoria delle guide turistiche targata Confesercenti

CAMPANIA. EMISSIONE E UTILIZZO IN DICHIARAZIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI, IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO. ESEGUITO SEQUESTRO BENI PER CIRCA 25 MLN DI EURO NEI CONFRONTI DI 7 INDAGATI.

ATTUALITA'