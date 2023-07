AVELLA. “Agricola Pavone” lancia il progetto a KM zero.

L’azienda Agricola Pavone lancia il progetto a Km Zero e mette a disposizione i suoi espositori per Farmacie, Parafarmacia e negozi di generi alimentari. Un’iniziativa che mira a promuovere prodotti della propria attività, riducendo al minimo il trasporto e promuovendo la sostenibilità ambientale. Un progetto importante per prodotti che sono stati coltivati e realizzati nel luogo stesso in cui vengono venduti e nelle zone limitrofe. L’azienda è infatti specializzata nella produzione di olio di oliva extravergine, nella produzione di condimenti Aromatizzati a base di olio extravergine di oliva con l’aggiunta in minima percentuale di aromi naturali al gusto di: timo, pepe misto, rosmarino, peperoncino e altro. Produce anche crema viso antirughe all’olio d’oliva grazie a mani esperti del settore farmaceutico. Chi è interessato può contattare l’azienda al numero 392.101.47.54 o su Facebook e Instagram. L’agricola Pavone di D’Avanzo Teresa ti aspetta previo appuntamento nel suo punto vendita di via G. Amendola ad Avella per spiegarti il suo nuovo progetto.