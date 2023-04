In Basilicata premio per gli artisti campani: Franco Melidoni e Angelo Iannelli

Si aprirà domani (domenica 23 aprile) la “Settimana del Teatro”, l’evento previsto all’interno della Quinta Edizione del Festival del Teatro Amatoriale di Rotonda che si svolgerà fino al 29 aprile e che prevede una serie di manifestazioni di carattere teatrale che consentiranno ai rotondesi, ai turisti ed ai residenti del territorio di respirare un’atmosfera teatrale a 360 gradi per ben sette giorni, grazie all’organizzazione di seminari, laboratori, spettacoli, giornate di studio, per studenti ed adulti, sul tema del teatro, con professionisti del settore. La manifestazione organizzata dal’Associazione Culturale “Arti Visive” di Rotonda esordirà con lo spettacolo di fine corso degli allievi dei Laboratori Teatrali dell’Acav istituiti nel corso di questa stagione. Poi, lunedì 24 aprile sarà la volta della prima edizione del “Premio Acav per lo spettacolo” che, quest’anno, verrà assegnato ad Angelo Iannelli, il Pulcinella napoletano erede della tradizione della Commedia dell’Arte partenopea e a Franco Melidoni il celebre “Peppiniello” di “Miseria e Nobiltà” che ebbe la fortuna di recitare al fianco del grande Totò nel celebre film tratto dalla commedia di Scarpetta. Per questi due personaggi partenopei, gli organizzatori hanno riservato una serata speciale nel corso della quale saranno esaltati i meriti conseguiti durante la loro carriera di artisti. In particolare per Iannelli, “l’ultimo Pulcinella” la motivazione del riconoscimento è incentrata sul fatto che il poliedrico artista napoletano ha saputo dare con la sua arte una voce nuova ad una Maschera amata dai bambini di tutto il mondo ed un volto sociale proteso verso l’impegno umanitario schierandosi a fianco degli “ultimi”. Di Melidoni, invece, sarà sottolineata la sua grande passione per la recitazione che continua ancora oggi ad insegnare alle nuove generazioni trasmettendo loro l’amore per il teatro.