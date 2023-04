Forino (Av): Installate le Centraline Aura per il rilievo qualità dell’ aria. Da oggi il Comune entra a far parte della rete dell’ Osservatorio di Montevergine

Dopo un lungo percorso fortemente voluto dall’intero Consiglio Comunale di Forino, finalmente si è giunti installazione nel Comune di Forino delle centraline Air Link per il monitoraggio dell’aria in tempo reale dei valori di PM10 e PM25 e dell’indice di qualità dell’Aria (IQA), centraline che sono state collegate in rete con le altre dell’Osservatorio Metereologico di Montevergine.

I tre dispositivi sono stati sul dislocate in tre punti diversi e distinti del territorio:

– la prima, nella zona alta del paese, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Elodia Botto Picella;

– la seconda presso la sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile;

– la terza, nella parte bassa del paese, presso la Scuola Primaria Laudati di Celzi.

Sono stati prescelti questi posizionamenti anche in ragione del fatto che per il loro funzionamento le centraline necessitano di un collegamento internet e alla rete elettrica h24.

Presso la Scuola Picella è stata inoltre installata una stazione meteorologica che consentirà di monitorare le condizioni atmosferiche sul nostro Comune (temperatura, pioggia, vento).

A curare l’installazione delle attrezzature l’Associazione “MVOBSV – MountVergine Observatory” al cui prof. Vincenzo Capozzi vanno i ringraziamenti dell’ Amministrazione Comunale .

Nei prossimi giorni previsto un incontro con la cittadinanza per divulgare e approfondire l’iniziativa promossa dal Comune e dove verranno forniti i link attraverso cui visualizzare i dati in tempo reale con aggiornamenti ogni dieci minuti. Da .Bio