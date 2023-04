Il Nola cade a Monterotondo: finisce 3-1. I nolani vanno in vantaggio ma poi succede di tutto nel secondo tempo

Così come all’andata, anche al ritorno Il Nola perde in rimonta con il Real Monterotondo Scalo. La partita esplode nel secondo tempo. Nel primo un’occasione ghiotta per parte ma poi è il Nola ad aprire le danze nel finale dopo un lungo forcing. Nei 3′ di recupero della prima frazione, infatti, Manfrellotti approfitta di un mischione in area e segna con un tap-in a porta vuota in rovesciata. Nel secondo tempo, tuttavia, i laziali aumentano i giri e vanno subito in rete con Tilli dopo 5′, abile a segnare anche lui in mischia in area piccola. Il Monterotondo va vicino al gol in due occasioni colpendo anche una traversa con Baldassi. È proprio il numero 10 però a trovare il gol del raddoppio al 65′ in maniera fortuita: su un rimpallo della difesa nolana la palla si alza sopra la testa di Zizzania e va clamorosamente in rete. Il Nola subisce il colpo ma si riversa in avanti, trovando un miracolo di Benvenuti che salva la palla sulla linea dopo un colpo di testa di Sparacello. Il gol che chiude la contesa arriva a 6′ dalla fine: incertezza della difesa nolana, ne approfitta Baldassi che batte ancora Zizzania con un pallonetto. La terna arbitrale fischia il fuorigioco ma poi torna sui suoi passi e assegna la rete, provocando la rabbia della panchina nolana. A due gare dalla fine del campionato il Nola è in penultima posizione a -3 dai playout. Nel mirino Pomezia e Atletico Uri per sperare nella lotteria degli spareggi.

TABELLINO

Reti: Manfrellotti 45’+3 (N), Tilli 50′ (M), Baldassi 65′-84′ (M).

Real Monterotondo Scalo: Benvenuti, Santi, Calisto, Gianni, Albanesi, Palladini (46′ Mattei), Tilli (75′ Sansotta), Meledandri, Di Vico (76′ Fontana), Baldassi (87′ Bagaglini), Faccenna (89′ Carosi). A disposizione: Faraglia, Macri, Putti, Cannas. Allenatore: Fabrizio Paris.

Nola 1925: Zizzania, Sepe, Valerio (75′ Marzuillo), Russo (71′ Ruggiero), Piacente, Cassandro, Staiano, Palmieri, Castagna (65′ Gonzalez), Manfrellotti, Sparacello. A disposizione: Landi, Lucarelli, Franzese, De Martino, Carrotta, Nappi. Allenatore: Giuseppe Ferazzoli.

Arbitro: D’Agnillo di Vasto (assistenti Cozza di Paola e Galluzzo di Locri).

Note: ammoniti Meledandri, Tilli, Putti, Benvenuti e Faccenna per il Monterotondo; ammoniti Russo e Sepe per il Nola.