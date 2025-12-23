Cimitile, Presepe Vivente e Festival degli Artisti di Strada il 26 e 27 dicembre

Il Cimitile si prepara a vivere due giornate di intensa suggestione e partecipazione con il Presepe Vivente di Cimitile, in programma giovedì 26 e venerdì 27 dicembre, dalle 17:30 alle 21:00, con ingresso gratuito.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cimitile in collaborazione con l’Associazione Amici del Presepe Vivente ed è inserita nel progetto “Sei Borghi, Mille Storie”, finanziato nell’ambito del POC Regione Campania, a conferma di una visione ampia di valorizzazione culturale e turistica del territorio.

Per l’occasione, il centro storico e il suggestivo Complesso Basilicale si trasformeranno in un vero e proprio percorso narrativo a cielo aperto, capace di unire fede, tradizione e identità storica. Le celebri Basiliche Paleocristiane di Cimitile ospiteranno le scene centrali della Natività, offrendo ai visitatori un’esperienza unica, immersa in uno dei luoghi simbolo della storia cristiana campana.

Ad arricchire l’evento sarà il Festival degli Artisti di Strada, che animerà piazze e vicoli con musica, danza e performance dal vivo, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente, capace di parlare a grandi e piccoli. Lungo il percorso, il pubblico potrà incontrare figuranti in costume, assistere alla rappresentazione degli antichi mestieri, visitare botteghe artigiane e ammirare allestimenti scenografici curati nei minimi dettagli.

Il Presepe Vivente di Cimitile non è soltanto una rievocazione religiosa, ma un vero e proprio evento culturale e identitario, che mette in dialogo il patrimonio storico con la partecipazione della comunità locale, valorizzando uno dei borghi più affascinanti dell’area nolana nel periodo natalizio.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di promozione dei borghi campani, con l’obiettivo di attrarre visitatori, rafforzare il senso di appartenenza e riscoprire il Natale come momento di incontro, bellezza e condivisione.