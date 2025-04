Il Campania si trasforma in un “Wonder Village” Dal 17 al 19 aprile tre giorni di festa per la Pasqua

Il Centro commerciale Campania di Marcianise (CE) si trasforma in un incantevole “Wonder Village” dal 17 al 19 aprile, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile per famiglie e bambini. In queste tre giornate straordinarie, dalle 14.30 alle 19.30, Piazza Campania diventa un vero e proprio villaggio delle meraviglie, ricco di attività e sorprese pasquali.

I piccoli visitatori avranno la possibilità di esprimere la loro creatività attraverso laboratori di pittura su uova giganti e di divertirsi con coloratissime girandole. Non mancheranno i simpatici coniglietti, pronti ad immortalare momenti speciali nel nostro Selfie Garden, per creare ricordi indimenticabili.

Inoltre, per gli amanti dell’avventura, è in programma una speciale caccia alle uova. Partendo da Piazza Campania, i bambini dovranno cercare indizi nascosti tra i negozi, su entrambi i piani del centro. Ogni piccolo esploratore potrà portare a casa un dolce premio finale, rendendo l’esperienza ancora più magica.

Ogni pomeriggio, dalle 17.00 alle 18.00, ci sarà la Parata dei Conigli con mascotte e ballerini che animeranno la galleria commerciale, seguita da un Flashmob che coinvolgerà Piazza Campania, per un momento di festa e condivisione.

Vieni a vivere tre pomeriggi pieni di colore, gioco e sorrisi in famiglia per festeggiare insieme una Pasqua indimenticabile. Non dimenticate di scaricare l’app Io&Campania per partecipare a tutte le attività in programma.