Mugnano del Cardinale, successo per il primo evento giovanile di tiro con l’arco: in gara i migliori talenti della Campania

Mugnano del Cardinale. Giornata all’insegna dello sport e della passione per il tiro con l’arco, quella di sabato 12 aprile, presso un’area adiacente alla Tendo Struttura del centro sportivo cittadino “Don Giuseppe Diana”, nei pressi dell’ex poliambulatorio. Per l’occasione, lo spazio si è trasformato in un’arena all’aperto di grande impatto scenografico e sportivo.

Si è infatti svolto il primo evento ufficiale regionale dedicato ai giovani arcieri, una manifestazione che ha visto la partecipazione dei migliori talenti under provenienti da tutte le province della Campania. L’iniziativa, ospitata e organizzata dall’A.S.D. The Sniper Archers, ha avuto un importante valore selettivo: la competizione rientra infatti nel percorso del Trofeo Pinocchio, la più importante manifestazione nazionale giovanile della disciplina.

Il vincitore dell’evento prenderà parte alla prossima fase nazionale, rappresentando la Campania in una delle specialità più affascinanti e formative del panorama sportivo.

I giovanissimi atleti, suddivisi per categorie d’età, hanno dato prova di notevole abilità, concentrazione e spirito di squadra. Le gare si sono svolte in un clima sereno e partecipato, con la presenza di allenatori, giudici federali, volontari e numerosi genitori a fare da cornice a un evento che ha saputo unire tecnica, fair play e divertimento.

Alla manifestazione ha preso parte anche il presidente della FITARCO Campania, Domenico Del Piano, che ha voluto esprimere personalmente il proprio apprezzamento per l’ottima riuscita dell’iniziativa e per l’impegno profuso dall’associazione ospitante nella promozione del tiro con l’arco tra i più giovani.

È stata una giornata bellissima, hanno dichiarato gli organizzatori, un’occasione per valorizzare il talento dei nostri ragazzi e promuovere una disciplina che educa alla precisione, al rispetto delle regole e alla gestione delle emozioni. Siamo orgogliosi che questa prima edizione si sia tenuta proprio a Mugnano del Cardinale, una comunità sempre attenta alla crescita sportiva ed educativa dei più giovani.

Un plauso anche all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Dr. Alessandro Napolitano, che ha assegnato in via ufficiale l’area di gara all’A.S.D. The Sniper Archers, rendendo il campo permanente e contribuendo così in modo concreto alla diffusione e allo sviluppo del tiro con l’arco sul territorio.

Il nome del giovane arciere selezionato per il campionato nazionale sarà annunciato nei prossimi giorni. Nel frattempo, l’iniziativa si chiude con un bilancio più che positivo, tra applausi, emozioni e l’entusiasmo di aver aperto nuove strade per il futuro sportivo di tanti ragazzi.