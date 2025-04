Calitri (AV), seminario di informazione su disabili, anziani e persone non autosufficienti.

Si è svolto ieri sera 11 aprile 2025, presso la Casa Ex. ECA di Calitri, un seminario di informazione e sensibilizzazione sulle persone disabili, anziani e persone non autosufficienti, nonché sensibilizzazione anche sul Budget di Salute.

Vi hanno preso parte come relatori : Michele Di Maio (Sindaco di Calitri), Angelo Moretti ( Presidente del Consorzio Sale della Terra Rete Res -Int e Fondazione di Comunità di Benevento), Michele Carifano (Presidente GIADA ODV e Garante dei diritti per la persona disabile del Comune di Calitri ), Donato Antonio Frasca ( Rappresentante delle famiglie con figli disabili Centro Giada sezione di Calitri), Raffaele Amore (Presidente CSV Irpinia – Sannio), Angelo Cerrato (Assessore alle politiche sociali della provincia di Avellino), Rosa d’Amelio (Delegata alle pari opportunità Regione Campania). Ha moderato l’incontro Antonio Vitale

Il mondo delle persone disabili, è sempre purtroppo di attualità, se ne parla, quando i disabili si distinguono nelle attività sportive, o quando sono vittime sull’aspetto pietistico, o quando sui media ci sono casi di maltrattamenti. Per questo motivo, l’incontro di ieri sera è stato molto, molto interessante, perché si è discusso sui temi reali, che le famiglie affrontano quotidianamente, per avere un disabile da accudire in tutti i suoi aspetti. E Michele Carifano di GIADA, ne ha fatto molti esempi, anche perché il suo centro accoglie disabili provenienti da paesi diversi dell’Alta Irpinia, e quindi, occorrono finanziamenti ad hoc in questo settore, perché da solo il volontariato non può farcela. E, non si può il volontariato sostituirsi in toto alle istituzioni, occorre cooperazione reciproca.

Anche gli altri interventi, si sono soffermati su queste tematiche, e sulla necessità di una cooperazione, maggiore tra istituzioni e le associazioni di volontariato, che operano in provincia di Avellino.

Come del resto ha tenuto a precisare anche Raffaele Amore, presidente del CSV Irpinia Sannio nel suo lungo intervento, che ne riportiamo una breve sintesi: “ Ringrazio il centro Giada, per aver voluto organizzare, questo incontro e di aver coinvolto il CSV Irpinia Sannio. Ringrazio anche Angelo Moretti per il suo impegno in Campania e a Benevento. Io sono d’accordo con il presidente Giada, quando dice che nei finanziamenti occorre continuità. Perché altrimenti, tutto quello che abbiamo fatto, va perduto. Rispetto alla provincia di Avellino, noi oggi abbiamo qui l’Assessore alle politiche sociali della provincia. Io Penso, che il risultato di questo tavolo è che tutti ci prendiamo l’impegno per far si, che la provincia di Avellino si attivi a questa continuità di supporto ai disabili. Angelo Moretti, ci ha spiegato nel suo intervento, che siamo stati i primi in Italia e in Campania ad avere questa intuizione di continuità. Noi come centro servizi del volontariato siamo qui a disposizione per poter come dire mettere in campo un confronto con le istituzioni, per avviare un percorso insieme. E questo, lo devono fare anche le associazioni in campo locale. Noi come CSV, metteremo a disposizione tutto quello che possiamo, per far si, che questa provincia di Avellino superi il tempo perso “.

Il dibattito, si è concluso in tarda serata, con gli interventi dell’On. D’Amelio e dell’Assessore Antonello Cerrato, a cui, hanno fatto seguito anche interventi da parte del pubblico presente in sala

Come dimostrano le statistiche, una famiglia su dieci ha un componente con disabilità, e in ogni momento della vita la disabilità può capitare a tutti, in special modo nella terza età. Quindi, occorre produrre azioni concrete, che possano rendere possibile alle persone con disabilità, di vivere dignitosamente la loro vita.

Carmine Martino