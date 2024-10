Halloween a Carbonara di Nola: divertimento e inclusione per piccoli e grandi in una giornata di festa e solidarietà

Il 31 ottobre alle ore 18:30, Carbonara di Nola si prepara a celebrare Halloween con un evento speciale in piazza, pensato per far divertire piccoli e grandi e promuovere la socialità e l’inclusione territoriale. L’iniziativa, che si distingue per il suo impegno nella promozione sociale, mira a creare un ambiente di festa dove nessuno verrà escluso.