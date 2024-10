QUADRELLE. Il Comune Informa: Iniziati i lavori di decoro urbano per la manutenzione straordinaria delle strade

Questa mattina hanno preso il via i nuovi interventi di decoro urbano nel nostro Comune, volti alla manutenzione straordinaria delle strade cittadine. I lavori si avvalgono di fondi specifici del Ministero dell’Interno, destinati alla messa in sicurezza del patrimonio comunale.

L’intervento attuale riguarda il rifacimento del manto stradale e interesserà le aree più danneggiate, tra cui Via Fusaro e Via Mazzini I Traversa. A seguito di questi interventi principali, sono previsti ulteriori lavori puntuali per il ripristino dei tratti di asfalto deteriorati in altre zone del Comune.

Nello specifico, l’operazione prevede:

La ricollocazione dei tombini al livello corretto;

al livello corretto; La rimozione dello strato di asfalto esistente mediante fresatura;

esistente mediante fresatura; La posa di un nuovo strato di asfalto.

L’Amministrazione Comunale si scusa per eventuali disagi che potranno verificarsi durante l’esecuzione dei lavori, assicurando che si tratta di un intervento necessario per garantire una maggiore sicurezza e migliorare la viabilità urbana.