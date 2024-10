Voragine a Cimitile: disagi e proteste dei cittadini nella prima puntata di “S.O.S. Indiretta- Parliamone Insieme”. VIDEO E FOTO

Nella prima puntata del programma S.O.S. Indiretta – Parliamone Insieme, condotto da Felice Siniscalchi, è stato affrontato il grave problema della voragine che si è aperta a Cimitile sulla strada nazionale lo scorso gennaio. A nove mesi dall’accaduto, la situazione non è ancora stata risolta, causando disagi alla circolazione e forti cali nelle attività commerciali vicine. Durante la trasmissione, i cittadini hanno avuto la possibilità di esprimere le loro preoccupazioni, evidenziando l’inefficienza nella gestione del problema. Il programma mira a dare voce ai cittadini e a far emergere le problematiche del territorio. Ecco in allegato il video della diretta.