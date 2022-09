Guerino Gazzella – Noi Di Centro: “Quello ottenuto da “Noi Di Centro” è un risultato straordinario”.

3280 voti in tutta la provincia di Avellino, di cui solo ad Ariano Irpino ben 1499 voti per la Camera dei Deputati: ci portano sul Tricolle ad essere il primo partito dopo quelli di governo.

La mia campagna elettorale è stata completamente incentrata su temi e contenuti. Sono pertanto contento che tanti elettori abbiano riposto nella mia formazione politica la loro fiducia. È a loro che rivolgo il mio più sentito ringraziamento confermando e rinnovando il mio impegno a tutela e garanzia delle nostre realtà.

Mi rammarica che l’Area Vasta dell’Ufita rimanga completamente priva di una rappresentanza politica appartenente a queste comunità ed è per tale motivo che sento ancor più forte il senso di responsabilità di dover continuare le mie battaglie politiche promosse durante questa campagna elettorale.

Credo che il dato elettorale confermi l’errore del centro sinistra nel non perseguire un campo largo “stile Ulivo”. Anche nella nostra provincia, se si sommano i voti da me ottenuti a quelli del candidato del centro sinistra nel collegio uninominale della Camera dei Deputati, è facile comprendere come sarebbero stati determinanti per un diverso esito per il maggioritario. Analoga riflessione vale anche con riferimento al collegio uninominale (Avellino-Benevento) del Senato.

Apprendo con favore una forte presenza nella provincia di Avellino di un’area centrista e moderata che dovrà sicuramente intraprendere un discorso comune in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Formulo i miei auguri all’On. Rotondi confidando che sappia far sue le problematiche di questa provincia, garantendogli fin d’ora la massima collaborazione ad esclusivo interesse della nostra comunità.

Guerino Gazzella – Noi Di Centro