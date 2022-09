QUADRELLE. Il commissario cittadino di Forza Italia, a Quadrelle, Antonio Colucci soddisfatto per l’esito del voto

Il commissario cittadino di Forza Italia, a Quadrelle, Antonio Colucci, esprime tutto il proprio compiacimento e soddisfazione per i risultati ottenuti dal partito nel paese, nella consultazione elettorale del 25 settembre 2022.

Afferma il commissario:” Ringrazio tutti i sostenitori del partito e chi mi ha dato una mano in questa campagna elettorale, breve ma intensa. I risultati sono sempre stati costanti nel tempo e non sono consensi del momento o di persone opportuniste. La mia politica è quella del “chiodo su chiodo” poiché solo così si può costruire un partito solido con idee e risposte concrete sul territorio.

In questa tornata elettorale è emersa la scarsa affluenza alle urne perché molta gente è stanca delle solite chiacchiere e promesse e ha perso fiducia nella politica. Ebbene il nostro dovere morale è quello di fare politica per gli interessi del paese e non gli interessi personali poiché, come ho sempre ribadito e non mi stancherò mai di dirlo, “l’unione fa la forza”.

Oggi più che mai la priorità è un decreto bollette dato che famiglie e imprese sono in grande difficoltà e hanno bisogno di risposte concrete.

Un ringraziamento particolare va, poi, al nostro coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, che, come dice l’ amica Annamaria Vecchione, coordinatrice di Forza Italia ad Avellino, ha fatto dei veri miracoli, insieme al coordinatore provinciale Carmine De Angelis. Essi hanno creato una bella squadra; per cui non resta che lavorare sodo.