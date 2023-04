“Giro Mediterraneo in Rosa”, Irpinia protagonista. Oggi la tappa ha attraversato anche il baianese. Video e Foto

Il Giro Mediterraneo in Rosa, dal 21 al 23 Aprile ha reso l’Irpinia protagonista. Le atlete sono state 118, le squadre professionistiche 17, provenienti da tutta Europa. Tre le province campane coinvolte (Salerno, Avellino, Napoli). Delle tre tappe complessive, due sono state con arrivi in Irpinia, esattamente ad Aiello del Sabato e oggi a Montefalcione. Quattro le maglie messe in palio: la amaranto per le leader della classifica generale, quella blu per la classifica a punti, la verde per la leader dei Gran Premi della Montagna, la bianca per la migliore under 23 in classifica generale. La manifestazione, che trae origine del Giro Rosa della Campania, è promossa dall’Asd Black Panthers di Francesco Vitiello e dal Gruppo Biesse di Salvatore Belardo.

La prima tappa di Venerdì 21 Aprile, Torre Del Greco (Na) – Paestum (Sa), era una frazione in linea di 98, 400 km.

Nella seconda tappa di ieri Sabato 22 Aprile, Polla-Aiello del Sabato, le asperità sono notevolmente aumentate con due Gran Premi della Montagna. L’ascesa totale era infatti è di 2256 metri per 128, 350 km. Dopo il Valico delle Croci, GPM all’ottantesimo chilometro in territorio acernese, la Provincia di Avellino si è attraversato nel territorio di Cassano Irpino, al km 123, 50 si giunti ad Atripalda per poi tagliare il traguardo ad Aiello del Sabato in salita,

La terza tappa svoltasi oggi Domenica 23 Aprile è partita da Frattamaggiore con arrivo a Montefalcione.

Il giro è passato anche per il baianese ecco il nostro servizio e le foto.