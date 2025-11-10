Cava de’ Tirreni, escursionisti si perdono sui sentieri: intervento del Soccorso Alpino

Fine settimana di lavoro per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, intervenuto nel territorio di Cava de’ Tirreni per recuperare due persone che avevano perso l’orientamento lungo i sentieri montani del comprensorio.

L’allarme è scattato sabato 8 novembre, quando il Commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni ha richiesto il supporto del CNSAS dopo che i dispersi, partiti dall’area del “Grano” e diretti verso Foce di Pucara lungo il sentiero 306, non erano più riusciti a orientarsi, ritrovandosi in una zona impervia e difficile da raggiungere.

I tecnici del Soccorso Alpino si sono immediatamente attivati, individuando i due escursionisti in località Foce di Pucara. Una volta raggiunti, è stato verificato che non presentassero problemi sanitari. Il gruppo è stato quindi riaccompagnato in sicurezza lungo il sentiero fino alla zona abitata.

Alle operazioni hanno collaborato anche la Protezione Civile di Cava de’ Tirreni e la COT 118 Salerno, che ha inviato sul posto un’ambulanza in via precauzionale.

Grazie alla tempestività dei soccorsi, l’intervento si è concluso positivamente e senza conseguenze.