Fungo porcino da record ritrovato da un Baianese. Più grande di un volante di un’auto

Si sa che la stagione ideale per la crescita dei porcini e quella intervallata da pioggia e sole, ed è proprio questo il periodo che ci offre questa ultima parte dell’ estate 2022. Tanti sono i ricercatori di funghi che in questo periodo dell’anno invadono i monti irpini alla ricerca del miceto più famoso. Tra questi il sig. Melissa Felice di Baiano che nei Monti irpini del Laceno si è trovato a tu per tu con un esemplare da record. Grande quanto un volante di un’auto che ha voluto mostrare ai lettori di Binews.