Forino (Av): La Città dei Sette Colli pronta ad accogliere il preziosissimo Sangue di San Paolo della Croce. Appuntamento è per le 18.00 in Piazza Tigli

La terra di Irpinia ed in particolar modo la Città di Forino venerdì 3 Giugno c.a alle ore 18.00 sarà testimone di un evento cristiano di elevata importanza, vale a dire il passaggio del preziosissimo Sangue di uno dei più grandi santi mistici italiani , San Paolo della Croce fondatore della Congregazione della Passione di Gesù Cristo e delle monache Claustrali Passioniste proclamato santo da Papa Pio IX nell’anno 1867. Dell’onore di tanto pregio è di nuovo rivestita la cittadina di Forino la quale già nel lontano anno 1969 ospitò le sacre spoglie come nel novembre del 2016

A queste sante visite Forino non è nuova visto che nell’anno 2014 proprio il 27 novembre , la terra dei sette colli fu onorata di un’altra devota visita, vale a dire quella delle spoglie mortali della Santa Bambina ,Santa Maria Goretti che sostò ben due giorni nelle cittadina irpina come nell’ ottobre 2018 con l’arrivo dei resti mortali del Beato Grimoaldo Santamaria .In paese già fervono i preparativi con la gente pronta ad illuminare la notte forinese con torce ,luci e lumini votivi e rivestire finestre e balconi con arazzi e lenzuola, in segno di ringraziamento e salamelecco al preziosissimo Sangue del Santo di Ovada. Predisposti fuochi d’artificio e banda musicale che accompagneranno la pregevole Reliquia per le strade della cittadina che sarà accolta dalle autorità civili , politiche , religiose e militari. L’arrivo della Sacra Reliquia è prevista per le ore 18.30 venerdì 3 giugno in Piazza Tigli dove sarà trasportata in processione presso la Chiesa del Rosario dove saranno officiati i riti religiosi . Al termine degli stessi ci sarà una lunga veglia di preghiera per questo momento di elevata e forte spiritualità religiosa. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo