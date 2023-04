Forino (Av): La Città dei Sette Colli pronta a ricordare il Servo di Dio Padre Emilio Colombo. L’ appuntamento è per il 25 Aprile alle ore 19.00 presso la Chiesa di Santo Stefano

Correva il giorno 8 Febbraio 2020 quando. alle ore 17.00 presso il Palazzo Abbaziale del Loreto di Mercogliano, l’Abate di Montevergine S.E . Padre Riccardo Guariglia dava notizia alla stampa dell’ avvio del processo diocesano di Canonizzazione del Servo di Dio Padre Emilio Colombo da Forino. Una comunità quella di Forino che ad un tratto venne coinvolta sia sul lato ecclesiastico , quanto su quello politico che sociale in una ” letizia” di così grande proporzioni che a stento si riusciva a percepirne l’ importanza storica. Ma in effetti dopo la meraviglia iniziale, si comprese quanto di “Grande” la Città dei Sette Colli si avviava ad assistere . Il processo di Canonizzazione ancora oggi continua per il Servo di Dio Padre Emilio Colombo, e sarà vivacizzato con panegirico martedì 25, Aprile c.a presso la Chiesa di Santo Stefano in Forno alle ore 19.00 , quando alla presenziato del suo Postulatore le autorità Religiose , Civili , Militari, Scolastiche e dell’ Associazionismo Culturale verrà ricordato il Die Post Mortem e l’ immensa figura di Padre Emilio Colombo.

Ma chi era , chi è stato Don Emilio Colombo?

Don Emilio Colombo nasce a Forino nel 1920 da Antonio Colombo e Carolina Cipolletti . Una vita da vero asceta cristiano, tanto che i suoi confratelli, lo ricordano per le sue mani consumate dal Rosario. Uomo di pace, sacrista della cattedrale di Montervergine, direttore spirituale del Seminario di Avellino, non amava i riflettori incarnando appieno il senso dell’ essere umile monaco. Fu tra l’ altro solerte custode della Sacra Sindone , quando nel lontano 1943, per gli eventi bellici del Secondo Conflitto mondiale, venne fatta custodire nell’ Abbazia di Montevergine. La fama di Santità ha accompagnato già in vita Padre Emilio, continuata dopo la sua il 25 Aprile dell’ anno 2000. Dedicò la sua vita ai giovani , soprattutto nella formazione spirituale al seminario ed al clero. Ardente confessore, insisteva molto sulla pietà e sulla formazione in una vita propensa solo a Dio bene Supremo, ed al dono della grande Fede alla Madonna ed al Signore. Ora questo grande momento accompagna la sua eccelsa figura . Forino non può altro che sperare di scrivere quanto prima la sua più bella pagina di Storia Cristiana . Vale a dire di vedere il Servo di Dio Padre Emilio Colombo,elevato agli onori degli altari come nuovo Beato della Chiesa Cristiana. Daniele Biondi