Bookmob in piazza Francesco Napolitano, a Baiano. Il Forum dei giovani onora la Giornata mondiale della Terra

Originale e interessante, è la modalità scelta per il 2023 dal Forum dei giovani della comunità locale, per salutare ed onorare l’ Earth day che si celebra, fin dagli anni ‘70 per impulso dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite, coinvolgendo con partecipazione sempre più articolata ed estesa, oltre che consapevole e responsabile, l’associazionismo laico e religioso su scala mondiale, per diffondere la cultura della tutela del Pianeta.

E’ la modalità, che privilegia libri ed opere in tema per una esperienza che non sia solo di lettura personale, ma anche e soprattutto di dialogo e conversazione a più voci, da condividere e su cui interagire, intrecciando e connettendo conoscenze, punti di vista da tradurre in stili e comportamenti sociali, per i quali sia stella polare e valore primario la vita del Pianeta, la Gran casa dei beni comuni. In questa visuale si colloca la stimolante e innovativa iniziativa del Forum, all’insegna della vicendevole donazione di libri e opere letterarie, coniugando socialità e gratuità, con quegli slanci e quegli entusiasmi di cui le giovani e i giovani sanno farsi carico e interpreti.

Prenderà così forma e … consistenza, sabato in piazza Francesco Napolitano con appuntamento alle ore 12, la prima edizione del Bookmob cittadino,con filo tematico dedicato, ispirato dai valori e principi che contemplano La salvaguardia dell’ambiente e della natura. I partecipanti che si disporranno in circolo nella bella e accogliente ambientazione di piazza Napolitano, si scambieranno libri ed opere – davvero cospicua e significativa la dotazione realizzata- con un tourn over semplificato al massimo: si consegneranno i testi a chi è alla propria sinistra, e si riceveranno da chi è alla propria destra.

E’ la giostra del Forum che combina e declina l’amore per la Terra, simbolo della Natura e delle sue leggi, e per il libro…perenne fonte di conoscenza.